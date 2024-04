Sampaio vence Campinas na Liga Basquete Feminino

A tarde deste domingo (07) no Ginásio Tênis Clube de Campinas, no interior de São Paulo, foi marcada pela vitória do Sampaio Basquete em cima das donas da casa por 73 a 58. As parciais do jogo foram de 23×13, 16×12, 20×18 e 14×15. Vale ressaltar que o destaque da partida foi Izabela Arnoni, do Campinas, que fez 18 pontos ao longo da partida. Do outro lado, Cacá Martins, do Sampaio, fez uma pontuação de 17.

Como foi o jogo

O Sampaio manteve vantagem desde o primeiro período, dominando as ações durante o jogo e finalizando o primeiro tempo com o placar parcial de 23×13. Logo em seguida, o segundo tempo um pouco mais equilibrado que o primeiro em relação ao andamento da partida. Porém, as jogadoras do Araraquara fecharam novamente a parcial com vitória de 16×12.