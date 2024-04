Rosamaria marca 16 pontos e é campeã da Copa do Japão

Tem brasileiro brilhando do outro lado do mundo! A oposta Rosamaria Montibeller conquistou o título da V. Cup, a Copa do Japão de vôlei feminino, representando o Denso Airybees. A atleta catarinense de 29 anos teve uma atuação decisiva na decisão e finalizou com 16 pontos marcados.

Na final do torneio, o Denso Airybees derrotou o Hitachi Astemo Rivale pelo placar de 3 a 2 (25/20, 22/25, 25/20, 23/25 e 15/12). Rosamaria foi titular do seu clube durante os cinco sets. Dos 16 pontos anotados pela brasileira, 13 foram de ataque, dois de saque e um de bloqueio. Além disso, outro destaque do Denso foi a jovem ponteira Yuki Noda, autora de 23 pontos. Já do lado do Hitachi, Miwako Osanai comandou o ataque rival com 22 pontos. https://twitter.com/AIRYBEES_DENSO/status/1776922476339245075