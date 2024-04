Mogi reage no segundo tempo e vira diante do São Paulo no NBB

Os dois clubes tiveram leve queda de rendimento ofensivo no segundo quarto, porém, a dianteira do São Paulo cresceu de três para sete pontos. Bennett, que ficou o tempo todo em quadra, colocou a bola debaixo do braço e passou a ser fator de desequilíbrio. O camisa 3 dos visitantes anotou incríveis 13 dos 20 pontos do time, com atuação de excelência nos lances livres e nos arremessos de dois. Do outro lado, Shamell, enfim, entra na partida e ajuda com seis pontos.

Mogi brilha no terceiro período

No retorno do intervalo, o Mogi apresentou enorme evolução, principalmente, no jogo coletivo. Inferior neste quesito na primeira etapa, o time de Fernando Penna passou a circular melhor a bola e quatro nomes brilharam no período que acabou sendo determinante para o resultado. Lucas, com oito, e Shamell, seis, foram os destaques, porém, os pivôs Josuel e Moreira também colaboraram, ambos com quatro. Os mandantes não só tiraram a diferença, como viraram com série de 24 a 13 e total de 59 a 55.

O equilibrou voltou ao confronto nos dez minutos finais. E a disputa também esteve parelha entre dois jogadores. Lessa, por Mogi, e Miller, pelo São Paulo, somaram dez pontos. A pequena superioridade do Tricolor se deu por causa da boa atuação de Bennett, que ajudou o companheiro com nove. A equipe visitante levou a melhor no quarto decisivo (24 a 22), mas não foi suficiente. Além de Lessa, Mogi contou com momentos importantes do ala/pivô Pastor no período derradeiro, com seis acertos.

Disputa pelo topo

Os playoffs do NBB se aproximam. Ao todo 13 equipes já estão classificadas e as oito melhores decidem as oitavas em casa. No entanto, quem for o líder geral terá vantagem de decidir todas as fases que avançar em seus domínios. Assim, Flamengo e Sesi Franca seguem em uma disputa particular para saber quem ficará com a ponta ao final da temporada 2023/24. No sábado (6), as duas equipes venceram e seguem iguais em vitórias e aproveitamento.