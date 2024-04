Marlon Zanotelli fica longe do pódio no Grand Prix de Arezzo

Campeão pan-americano e atual nº 7 do ranking mundial, Marlon Zanotelli, disputou, neste domingo (7), o Grand Prix de Arezzo de Hipismo Saltos, na Itália. O brasileiro participou de duas provas principais do evento. Na primeira, terminou em 18º lugar, enquanto, na segunda, ficou em 39º.

As provas

A primeira prova disputada neste domingo foi a CSI4* Silver Tour Final, a 1.45m, com jump-off. Ou seja, nesta etapa os cavaleiros devem completar o percurso com obstáculos de até 1.45 metros com o mínimo de faltas possível. Zanotelli concluiu a prova em 71.23 segundos, mas cometeu uma falta de 4 pontos. Assim, o brasileiro terminou na 18ª colocação e ganhou os 100 euros de premiação.

A vitória ficou com a alemã Janne Friederike Meyer, que não cometeu nenhuma falta, tanto na primeira etapa, quanto na prova de desempate. Por fim, o destaque ficou para o tempo de 34.79 segundos da alemã, contra os 34.85 segundos do britânico Robert Whitaker, segundo colocado.