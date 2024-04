Karina Trois para nas quartas de final no Pré-Olímpico na Costa Rica

Neste domingo (07), ocorreram as últimas competições do Pré-Olímpico das Américas de esgrima na Costa Rica. Karina Trois foi direto para as quartas de final pois estava em primeiro lugar no ranking de sabre feminino. Assim, evitou a fase de poules, Infelizmente, a brasileira não conseguiu fazer um bom jogo, e foi derrotada pela esgrimista da Argentina Pérez Maurice por 15 a 9.

O início do duelo foi bastante equilibrado, Trois foi quem abriu o placar por 2 a 0. Em seguida, a argentina foi buscando ponto a ponto, mesmo tentando se encontrar na partida, a brasileira não conseguiu mais pontos. Com isso, Pérez conseguiu passar para a semifinal do campeonato.