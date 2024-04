Kamilla Cardoso faz duplo-duplo e conquista título da NCAA

Kamilla Cardoso sagrou-se campeã neste domingo (7) do March Madness, playoffs do basquete feminino da NCAA dos Estados Unidos. Titular, a pivô brasileira conquistou o título da principal competição universitária por Carolina do Sul com vitória diante de Iowa, por 87 a 75. Na decisão, a camisa 10 contribuiu com duplo-duplo, com 15 pontos e 17 rebotes em confronto realizado na Rocket Mortgage FieldHouse, local em que o Cleveland Cavaliers manda seus jogos na NBA.

A Universidade Carolina do Sul chegou à decisão do March Madness da NCAA de forma invicta, com 37 vitorias. E a vaga como finalista foi conquistada com a equipe de Kamilla Cardoso atropelando na semifinal o NC State por 78 a 59 na sexta-feira (5). Natural de Montes Claros-MG, a pivô ganhou seu segundo título em menos de um mês, pois foi personagem central da conquista da Conferência Sudeste (SEC), no começo de março.

Começo bastante adverso

Kamilla Cardoso tentou seu primeiro arremesso na final do March Madness da NCAA dentro do garrafão após jogada individual, porém, a bola bateu no aro e na tabela e saiu. Isso aconteceu com apenas dois minutos de jogo. O primeiro período não começou bom para Carolina do Sul. Sob o comando da armadora Caitlin Clark, Iowa chegou a abrir 10 a 0. Coube à brasileira anotar os dois primeiros pontos do time depois de pegar um rebote e pontuar em arremesso curto.