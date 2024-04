João Reis perde no tie-break e é vice-campeão em Florianópolis

Por pouco! Na disputa da chave de simples do Challenger de Florianópolis, o pernambucano João Lucas Reis sofreu a virada do francês na final e terminou com o vice-campeonato do torneio. No entanto, mesmo com a derrota na decisão, o tenista brasileiro irá subir 39 colocações no ranking da ATP e entrará no top-280.

Em jogo de mais de duas horas de duração, João foi superado por Enzo Couacaud, que venceu o confronto pelo placar de 2 a 1 (3/6, 6/4 e 7/6 [7/1]). Com um início forte, o brasileiro conseguiu uma quebra logo no quarto game e encaminhou sua vitória na parcial confirmando os três serviços seguintes. Depois, a disputa permaneceu igual durante todo o tempo. No fim do segundo set, o francês acertou as devoluções e anotou um break para empatar a decisão.

Já na terceira parcial, João Lucas Reis abriu o duelo com uma quebra e colocou 2 a 0 de frente no marcador. Porém, seu rival devolveu na mesma moeda no sexto game e o confronto seguiu até o tie-break. Na etapa decisiva, o que se viu foi um passeio de Enzo Couacaud, que confirmou seu título com um 7 a 1 na parcial. Na última semana, o tenista europeu havia chegado na final do Challenger de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, onde perdeu para o paraguaio Adolfo Daniel Vallejo.