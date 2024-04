Emerson Duarte acaba em 7º e fica fora da final em Buenos Aires

No encerramento do Campeonato das Américas de Carabina e Pistola, em Buenos Aires, o brasileiro Emerson Duarte terminou a qualificatória da prova da pistola rápida 25m na sétima posição e não avançou à final. Ao todo, o Brasil encerrou sua participação com duas medalhas e uma vaga aos Jogos Olímpicos de Paris-2024, conquistada por Geovana Meyer.

Na segunda etapa de classificação, Emerson abriu a rodada inicial com 98 acertos de 100 possíveis. Porém, na sequência, o brasileiro piorou o seu desempenho e parou na pontuação de 95. No fim, ele alcançou 91 na última tentativa e finalizou com o somatório de 565-12x, oito acertos atrás do estadunidense Keith Sanderson, último atleta classificado à decisão. Mais abaixo, Vladimir Silveira encerrou sua campanha no 13º lugar, atingindo a pontuação de 551-14x. O Brasil sai de Buenos Aires com dois ótimos resultados conquistados na disputa feminina. Na prova da carabina três posições, Geovana Meyer finalizou com a medalha de prata no Campeonato das Américas. Além disso, como a estadunidense campeã Sagen Maddalena já havia se classificado às Olimpíadas de Paris através do Mundial de 2022, a brasileira também assegurou seu lugar no evento multiesportivo.