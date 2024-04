Em 1º jogo como titular, Mãozinha não evita derrota dos Grizzlies

Nem mesmo um duplo-duplo de Mãozinha foi capaz de parar o Philadelphia 76ers na vitória de 116 a 96 diante do Memphis Grizzlies. O brasileiro anotou 13 pontos e pegou 11 rebotes defensivos, contudo o time acumulou sua 51ª derrota na temporada da NBA. A equipe do Tennessee vinha de três vitórias seguidas, mas teve a sequência desfeita neste sábado (06).

No FedEx Forum, em Memphis, Mãozinha teve sua primeira partida como titular dos Grizzlies, atuando por 36min16s. Aliás, foi o atleta que mais tempo permaneceu em quadra entre os dois times. Muito também por causa de quatro lesões dentro do elenco. Dessa forma, o brasileiro vai somando mais experiência e minutagem, com uma média de 17,4 minutos e 6,9 pontos por jogo. Já é sua sétima partida no principal basquete do mundo.

Mãozinha viu de muito perto mais um show de Joel Embiid, que anotou nada menos do que 30 pontos e teve 12 rebotes, entre ofensivos e defensivos. No primeiro quarto, a partida teve equilíbrio, com o Philadelphia vencendo por 28 a 23. Em seguida, veio o quarto com maior diferença a favor dos 76ers, 34 a 19.