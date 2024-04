Eduardo de Menezes é o 16º no Grand Prix de Miami de saltos

Neste sábado (06) ocorreu o Longines Global Champions Tour Grand Prix of Miami Beach de hipismo saltos. Assim, dois cavaleiros brasileiros tiveram suas voltas computadas: Eduardo Pereira De Menezes foi o 16º e Luiz Felipe De Azevedo Filho, 18º. O outro Luiz Felipe, o Neto, retirou-se no decorrer do percurso.

Na última quinta-feira (04), o Brasil brilhou no cenário internacional da equitação com a vitória de Luiz Francisco de Azevedo na prova com obstáculos há 1,40m pela classe CSI5* em duas fases. No entanto, o desempenho não se repetiu nem com o mesmo cavaleiro, tampouco com os demais representantes nacionais na competição principal, com obstáculos há 1,60m.

Assim, no percurso com 13 barreiras, Eduardo de Menezes, montando H5 Kastelle Memo, foi o melhor brasileiro do dia. Eduardo finalizou o percurso com 77s77, dentro dos 79 segundos de tempo permitido para seguir ao jump-off. No entanto, o cavaleiro derrubou uma barra de um dos obstáculos, causando quatro pontos de penalidade e ficando fora do desempate. Desse modo, terminou com o 16º lugar.