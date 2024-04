CBE recorrerá contra decisão da luta de brasileiro no Pré-Olímpico

Através das redes sociais, a Confederação Brasileira de Esgrima (CBE) anunciou que irá recorrer o resultado final da luta envolvendo o espadista Alexandre Camargo, válida pela final do Pré-Olímpico das Américas da modalidade. A entidade alega um equívoco na aplicação da regra na reta final do jogo, que terminou com vitória do canadense Nicholas Zhang.

Quando restava apenas três segundos para o fim do combate, Nicholas conseguiu igualar o placar em 14 a 14. A polêmica se deu pois o toque de empate do canadense supostamente teria sido realizado no momento que o atleta estaria desequilibrado, o que anularia a pontuação. No fim, Zhang se saiu melhor no desempate e assegurou sua vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. https://twitter.com/piuesportes/status/1776747381473550576