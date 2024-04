Atletas garantem sete medalhas de ouro no Troféu Adhemar 

O domingo (07) foi bastante agitado no atletismo. Logo pela manhã na marcha atlética, Matheus Correa conseguiu fazer 1:21.28.94 e Gabi Muniz 1:38.32.46. Os dois finalizaram a prova em primeiro lugar. Na parte da tarde, as medalhas continuaram aparecendo, na prova dos 110m com barreiras, Eduardo de Deus conquistou o ouro 13.35 (-2.3 m/s) no masculino. No feminino, a primeira colocação foi de Keciley Batista, com 13.20 (-0.6 m/s). Andressa Oliveira de Morais conquistou a medalha de ouro no lançamento do disco com a marca de 59,03 m. Nos 200m os campeões foram Lucas Conceição Villar com 20.79, e Gabriela Silva Mourao, com 23.94 (-1.6 m/s).

A prova que finalizou o dia foi o salto triplo, Kauam Kamal Aleixo Bento foi o vencedor no masculino ao conseguir 16.56 m, e no feminino, Gabriele Sousa dos Santos com 13,97 m. As competições do Troféu Adhemar Ferreira da Silva estão sendo realizadas em Bragança Paulista.

O evento da categoria 'E' da World Athletics tem como objetivo para os brasileiros que estão na busca de pontos no Ranking da corrida olímpica até os Jogos em Paris deste ano.