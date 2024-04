Ana Patrícia/Duda e Arthur/Evandro vencem o Top 16 em Saquarema

Terra do surfe e do vôlei de praia! Ana Patrícia/Duda e Arthur Lanci/Evandro se sagraram campeões do Top 16 da etapa de Saquarema do Circuito Brasileiro da modalidade, vencendo Elize/Thâmela e Pedro/Gabriel Santiago, respectivamente, nas decisões. A dupla feminina conquistou seu segundo título consecutivo do evento, enquanto Arthur e Evandro subiram pela primeira vez no lugar mais alto do pódio no torneio realizado na Região dos Lagos.

No feminino, Elize e Thâmela começaram bem a decisão e abriram três pontos de vantagem no início do primeiro set. Depois, Ana Patrícia e Duda reagiram e conseguiram virar o confronto para 9 a 7. As adversárias se recuperaram e a partida voltou a ficar tudo igual. No fim, Ana/Duda brilharam na defesa e fecharam a parcial vencendo por 21 a 17. Na sequência, a dupla líder do ranking mundial controlaram as ações desde o início e sacramentaram o seu título com um triunfo por 21 a 18. O ponto decisivo foi anotado em um ataque da Duda. Na decisão dos homens, Arthur Lanci/Evandro abriram com um excelente saque e colocaram quatro pontos de frente de imediato. Com ataques potentes e uma ótima atuação na defesa, eles passearam na parcial e venceram pelo placar de 21 a 14. Diferente do que vinha acontecendo no jogo, a disputa começou equilibrada no segundo set e permaneceu igual até o 11º ponto. Dali em diante, Arthur e Evandro evoluíram no bloqueio e decretaram sua vitória em 21 a 14. Atualmente, a parceria campeã em Saquarema ocupa a nona colocação do ranking mundial e estão na briga para representar o Brasil nos Jogos de Paris-2024.