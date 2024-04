Ana Azevedo é ouro nos 200m rasos do Challenge no Uruguai

Brasil no pódio! Na tarde deste domingo (7), duas brasileiras foram coroadas no Challenge Hugo La Nasa de Atletismo, no Uruguai. Ana Carolina Azevedo e Vitória Rosa ficaram em 1º e 3º lugar, respectivamente, na disputa dos 200 metros rasos.

Nas pistas, Ana Azevedo e Vitória Rosa seguiram dominantes. Elas disputaram a prova Final A dos 200 metros rasos do Challenge Hugo La Nasa, e terminaram nos lugares mais altos do pódio. Ana conquistou o ouro com a marca de 23.48 segundos, enquanto Vitória Rosa ficou com o bronze, marcando 23.97 segundos. Além disso, a argentina María Lamboglia fez 23s78 e terminou com a prata.

Vale lembrar que as duas atletas do Brasil também dividiram o pódio na prova de 100 metros rasos. A disputa aconteceu ontem (6), pelo Challenge WA José de Zubiau, no Uruguai. Na ocasião, as brasileiras correram lado a lado, mas Ana Azevedo levou a melhor com 11s42, enquanto Vitória Rosa ficou com a prata com 11s48. Assim como na disputa deste domingo, a argentina María Lamboglia também completou o pódio, com a marca de 11s68 e medalha de bronze.