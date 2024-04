Yaras vencem Espanha e jogam pelo 9º lugar em Hong Kong

As Yaras vão jogar pelo 9º lugar da etapa de Hong Kong da Série Mundial de rúgbi sevens. Entre a madrugada e o início da manhã deste sábado (7), as brasileiras entraram em ação duas vezes, contra Grã-Bretanha e Espanha. Com uma derrota e uma vitória, elas se reencontram com as britânicas neste domingo (8) para encerrar sua participação.

Após derrotas para França e Nova Zelândia, as Yaras entraram em campo para enfrentar a Grã-Bretanha na última partida da fase de grupos. Assim como as brasileiras, as britânicas também haviam perdido nas duas primeiras rodadas e ainda sonhavam com uma vaga nas quartas. Entretanto, ela não veio mesmo com a vitória. No jogo, o Brasil até reagiu no fim, mas as rivais abriram 7 a 0 antes do intervalo e garantiram o triunfo por 17 a 12.

O resultado jogou as duas equipes para a chave reclassificação da etapa pelo 9º lugar. Na semifinal, as britânicas encararam a África do Sul, enquanto as brasileiras tiveram pela frente a Espanha. Diante das espanholas, as Yaras contaram com tries de Thalia e Gabi, além de uma conversão de Raquel, para vencer por 12 a 5. Do outro lado do cruzamento, Grã-Bretanha venceu pela diferença mínima: 15 a 14.