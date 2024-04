Welington Morais faz PB e vence Challenge no Uruguai

Quatro brasileiros venceram o Challenge Hugo La Nasa de Atletismo no Uruguai. O destaque do dia foi Welington Morais, que fez sua melhor marca pessoal no arremesso de peso, com 21m01, e conquistou o ouro. No lançamento de disco, a campeã Pan-Americana Izabela Rodrigues também venceu com marca de 59m61. Ana Azevedo e July Ferreira vencem nas provas de 100m e 1500m.

Em primeira prova do dia do programa, Welington Morais foi o único brasileiro disputando a prova de arremesso de peso. Entre as três primeiras tentativas, o brasileiro marcou 19m80 e em seguida um 20m27, suficiente para liderar e se garantir na parte final da disputa, queimando a última tentativa preliminar. Mais tranquilo, Welington queimou a quarta tentativa, mas marcou 20m23 em seguida. Mas a cereja do bolo foi o sexto e último arremesso, onde o brasileiro encaixou bem o lançamento e fez 21m01m, sua melhor marca, e arrematando o ouro. A prata e o bronze foi para a dobradinha da Argentina com Uriel Sasia e Juan Carballo.

Izabela Rodrigues domina lançamento de disco

Outra que sobrou no Uruguai foi Izabela Rodrigues, no lançamento de disco. A campeã dos Jogos Pan-Americanos foi ouro no Challenge já na primeira tentativa, com 59m61, com quase 6 metros de diferença para a segunda colocada, a argentina Ailen Armada com 53m80. Sua compatriota María Ratibel completou o pódio com 45m81.