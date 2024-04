Troféu Adhemar com índices para Mundial Sub-20 e boas marcas

Vitoriosos do sábado

As competições deste sábado do Troféu Adhemar Ferreira da Silva de atletismo foram finalizadas com a disputa do lançamento do dardo masculino. A medalha de ouro foi para Pedro Henrique Nunes, com a significativa marca de 80,02m, seguido por Luiz Maurício Dias da Silva, prata, com 77,84m, e pelo ganhador do bronze, Arthur Curvo, que registrou 69,48m.

Na prova dos 400m, o campeão foi Lucas da Silva Carvalho com 45.16. Natural de Santo André, o competidor já tem o índice olímpico com a marca de 44.79. Ele alcançou esse feito em meados de 2023, em São Paulo. Completaram o pódio desta prova Lucas Conceição Vilar, segundo colocado, com 45.81, e Vitor Hugo de Miranda, terceiro, com 46.41.