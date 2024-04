Revezamento 4x100m brasileiro vence em Meeting em Miami

Em busca de preparação para o Mundial de Revezamentos que dá vagas olímpicas, o time do Brasil do 4x100m rasos venceu um Meeting em Miami. Com 39s08, a equipe do revezamento brasileiro superou outras três universidades norte-americanas. Ainda teve prata para Paulo André, nos 100m rasos, e para Gabriel dos Santos, nos 200m rasos, e Rafael Pereira com um quarto lugar na prova dos 110m com barreiras.

O revezamento do Brasil tentará uma das 14 vagas que o Mundial fornecerá entre os dias 4 e 5 de maio. Assim, no dia 13 de março, o time brasileiro foi convocado para um camping nos Estados Unidos. Aproveitando o alto nível de concorrência, mesmo entre os universitários norte-americanos, a equipe nacional competiu neste sábado (06), no Hurricane Alumni Invitational. A competição ocorreu na Universidade de Miami, na Flórida.

Desse modo, os brasileiros correram com Felipe Bardi, Erik Cardoso, Paulo André Camilo, e Renan Gallina. Eles concluíram o percurso com um tempo de 39s09. Em seguida, vieram a universidade de Princeton, com 40s06, e Bethune-Cookman, com 41s. A título de curiosidade, nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, o revezamento brasileiro foi ouro com 38s68.