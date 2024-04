Matheus Lima faz índice olímpico nos 400m com barreiras

Neste sábado (06) Matheus Lima conseguiu o índice olímpico nos 400m com barreiras e marcou 48.55, na semifinal do Troféu Adhemar Ferreira da Silva. No dia 02 de março, o atleta já tinha superado a marca para classificação aos Jogos nos 400m rasos com 44s52, no 3º Encontro de Atletismo da Federação Paulista (FPA).

O índice dos 400m com barreiras para Paris é de 48.70 no masculino. Mas o brasileiro de 21 anos, conseguiu diminuir em 0.15, e finalizou a prova com 48.55.

Matheus é o segundo a conseguir a classificação olímpica na prova, antes o medalhista de bronze em Tóquio-2020 e campeão mundial em 2022 Alison dos Santos conquistou a vaga em julho de 2023, na etapa de Mônaco da Diamond League.