Pistoia conquista vaga olímpica; Camargo perde no desempate

Na semi, o brasileiro enfrentou o americano Jonas Hansen. Em disputa muito estudada por ambos os lados, Camargo levou o primeiro ponto, mas no final da parcial levou a virada de 2 a 1. Assim, precisou usar o intervalo para voltar a ser mais efetivo, conseguindo o empate e virada. A 52 segundos do final da parcial, Hansen escorregou e o jogo ficou interrompido por uns minutos, o que serviu para esfriar ambos os atletas, que não pontuaram até o final do tempo.

Precisando pontuar, Hansen abriu o jogo, o que possibilitou investidas do brasileiro, que chegou a ter 6 a 3. A pouco mais de 1 minutos para o fim do jogo, cada um marcou mais um ponto cada, com Camargo aproveitando da vantagem para controlar a disputa.

Na decisão da vaga olímpica, Alexandre Camargo enfrentou Nicholas Zhang do Canadá. O brasileiro abriu 4 a 0, mas logo viu Zhang encostar. Mesmo assim, Camargo conseguiu controlar o jogo, mesmo atrás no placar, ele conseguiu atacar bem para a virada e seguiu assim até o terceiro período, com vantagem de

Nos últimos segundos do terceiro set, o brasileiro chegou a abrir vantagem de dois pontos, porém Zhang se mostrou com cabeça fria para empatar faltando 3 segundos para o fim do jogo. Com jogo empatado em 14 a 14 ao final do jogo, a vaga foi para o desempate, com Zhang pontuando e conquistando a vaga para Paris-2020.

Garrigos cai nas quartas do sabre

Henrique Garrigos fez excelente fase de poules. Ele acumulou 4 vitórias e 1 derrota, avançado ao mata-mata em quarto lugar. Ele encarou o portorriquenho Rafael Western nas quartas de final do sabre masculino.

Com jogo muito estudado, o brasileiro começou apertando o adversário e o placar ficou esteve parelho no início da disputa, com 2 a 2. Foi então que Western impôs ritmo forte, fez bons ataques e abriu 7 a 2. Garrigos precisou botar a cabeça no lugar pra voltar para a disputa, já que a distância aumentou ainda mais, com 11 a 4 para o portorriquenho. Menos afoito, o brasileiro conseguiu se recuperar, marcando 4 pontos seguidos. Entretanto, não foi suficiente pra evitar a derrota por 15 a 10.