Mãozinha faz 17 pontos e garante sequência do Grizzlies na NBA

Mãozinha Pereira vem chamando a atenção do Brasil e do Mundo com suas atuações na NBA, principal liga de basquete do planeta. Na última sexta-feira (6), o jogador brasileiro fez sua melhor partida em menos de 15 dias após sua estreia com a camisa do Memphis Grizzlies. Na vitória diante do Detroit Pistons por 108 a 90, Mãozinha foi o cestinha da equipe.

Com pouco mais de 30 minutos de atuação, maior período em quadra até, Mãozinho conseguiu anotar 17 pontos e 9 rebotes, além de um toco e 60% de aproveitamento nos arremessos. Ele terminou empatado com Trey Jemison como o maior pontuador do Memphis na partida. Além disso, o brasileiro protagonizou belos lances no confronto, a exemplo de uma linda ponte aérea que completou e foi até comparado com Michael Jordan. Veja!. De contrato renovado por mais 10 dias, esta se tornou a sexta partida de Mãozinha Pereira na NBA. Os números da última sexta-feira fizeram o brasileiro "engordar" suas estatísticas na liga. Ele agora saltou de 11 minutos para uma média de 14,2 minutos por jogo. Além disso, soma 5,8 pontos por partida, antes era 3,6. Nos rebotes, tem agora 4,3, contra 3,4 anteriormente. Sequência positiva do Memphis O triunfo do Memphis Grizzlies no FedEX Forum foi o terceiro consecutivo da equipe, que passa por um momento conturbado na temporada. Em 77 jogos pela NBA, o time somou apenas 27 vitórias e tem atualmente a terceira pior campanha da Conferência Oeste. A franquia sofreu bastante com lesões de seus jogadores e a contratação de Mãozinha faz parte de uma estratégia para suprir essas ausências.