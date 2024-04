João Lucas Reis bate ex top-100 e busca título inédito na carreira

Na final do Challenger de Florianópolis, João Lucas Reais terá pela frente o vencedor do confronto entre o francês Enzo Couacaud e o italiano Gianluca Mager. Couacaud é o atual número 217 do mundo, enquanto o Mager está na posição 275.

Resumo do jogo Não foi a primeira vez que João Lucas e Carabelli se encontraram no circuito profissional. No ano passado, os tenistas se enfrentaram pela primeira rodada de Guayaquil, no Equador. Naquela oportunidade, o argentino confirmou o favoritismo e levou a melhor com direito a pneu no segundo set: 6/4 e 6/0. As coisas foram diferentes em Floripa. A diferença entre os dois no ranking não se viu em quadra. O pernambucano abriu 2 a 0 no primeiro set e o argentino buscou o empate logo depois. Contudo, João conquistou sua segunda quebra na parcial e administrou a vantagem com seu serviço até fechar em 6/4. O segundo set começou com uma disputa acirrada logo no primeiro game. João Lucas teve quatro chances para quebrar, mas o argentino salvou todas e confirmou seu saque. Contudo, ele não escapou da quebra no terceiro. Com 3/1, o pernambucano impôs seus jogo e segurou a vantagem até conquistar outro break no último game para selar a vitória.