Flamengo e Franca dividem liderança a uma rodada do fim do NBB

Os playoffs do Novo Basquete Brasil se aproximam. Ao todo 13 equipes já estão classificadas e as oito melhores decidem as oitavas em casa. No entanto, quem for o líder geral terá vantagem de decidir todas as fases que avançar em seus domínios. Assim, Flamengo e Sesi Franca seguem em uma disputa particular para saber quem ficará com a ponta ao final da temporada 2023/24. Neste sábado (06), as duas equipes venceram e seguem iguais em vitórias e aproveitamento. Essa definição ficará para segunda-feira.

Na rodada, três jogos movimentaram a tabela do NBB. Primeiramente, o Fortaleza Basquete Cearense venceu o Vasco da Gama por um ponto, na prorrogação, com 70 a 69. Dessa forma, o time do Nordeste subiu de volta para a oitava colocação, com 19 vitórias em 34 partidas e 55,9% de aproveitamento. Faltando duas partidas, hoje definiria a série melhor de três no Centro de Formação Olímpica, em Fortaleza, contra o nono colocado, que é o Corinthians. Enquanto o Vasco continua em quarto com 23 em 34 partidas, com 67,6% de aproveitamento.

Em seguida, veio a vitória do Sesi Franca sobre o BRB/Brasília, fora de casa, por 105 a 100. O triunfo colocaria pressão diante do Flamengo para o jogo que começava uma hora depois. Isso porque a equipe do interior paulista alcançava a 30ª vitória na competição em 35 partidas, com 85,7% de aproveitamento e saltava, temporariamente, para a primeira colocação. O Brasília é o 19º e não tem chances de ir aos playoffs.