Em recuperação, Amanda Schott não compete em Phuket

Amanda Schott não competiu na etapa de Phuket, na Tailândia, da Copa do Mundo de levantamento de peso. Inscrita para disputar a competição dos 71kg feminino, a brasileira fez a pesagem, mas não participou por estar se recuperando de uma lesão. O evento é o último válido para o ranking qualificatório para as Olimpíadas.

A informação da lesão da atleta foi divulgada na última sexta-feira (5) pela Confederação Brasileira de Levantamento de Peso (CBLP). De acordo com a federação, "ela está se restabelecendo após uma lesão ocorrida no Campeonato Pan-Americano e ainda demanda algumas semanas de recuperação".

Por conta da obrigatoriedade de participar do torneio para se tornar elegível a uma possível vaga olímpica, a atleta precisou viajar para a Tailândia. Atualmente, Amanda Schott ocupa o 11º lugar dos 71kg feminino no ranking qualificatório para os Jogos Olímpicos. Somente as 10 primeiras garantem a vaga, mas existe o limite de uma atleta por país. Ainda será preciso aguardar a publicação da lista atualizada pela Federação Internacional (IWF, sigla em inglês) para saber se Amanda vai se classificar.