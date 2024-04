Brasileiros estão no top-15 na classificatória da pistola rápida

Emerson Duarte e Vladimir Silveira entraram em ação na busca por medalha e da vaga olímpica no Campeonato das Américas de Carabina de Pistola. A competição realizada em Buenos Aires, na Argentina, se encerra neste domingo (7), e os dois brasileiros lutam pela classificação na pistola tiro rápido. Neste sábado (6), eles encerraram o primeiro estágio da prova no top-15 do quadro geral.

Emerson Duarte foi quem teve o melhor resultado no primeiro estágio entre os. Competindo na bateria de número 7, o brasileiro fechou na vice-liderança com 284 pontos somados. Mesmo com a segunda posição na bateria, sua pontuação o colocou em 9º lugar na classificação geral.

Vladimir Silveira não ficou muito longe de Emerson. Ele fechou com a liderança da bateria número 3. Ele somou 275 pontos no primeiro estágio da prova. Na classificação geral, Vladimir ocupa a 13ª colocação.