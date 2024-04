Brasil perde nos pênaltis para o Canadá na SheBelieves Cup

Empate e vitória do Canadá

No início do segundo tempo, a meia Simi Awujo finalizou na trave, aos 10. O Brasil chegou pela primeira vez aos 15 quando a volante Ana Vitória chutou após receber de Gabi Portilho. Após bate e rebate, a lateral esquerda Yasmin ficou com a bola na pequena área, mas finalizou em cima da goleira. Aos 32, a defensora Vanessa Gilles aproveitou cobrança de falta pelo lado esquerdo e, dentro da pequena área, cabeceou antes da chegada da goleira Tainá e empatou.

Já nos acréscimos do segundo tempo, Yaya finalizou, porém, Sheridan defendeu com facilidade. Nos pênaltis, Marta e Antônia perderam, com a goleira defendendo a batida da camisa 10 e a defensora cobrando para fora. Apenas Cristiane e Tarciane converteram para o Brasil. A seleção brasileira iniciou com Tainá; Antônia, Tarciane e Thais; Gabi Portilho, Ana Vitória, Yaya e Yasmin; Jheniffer, Priscila e Ludmila. A goleira Lorena, as meio-campistas Angelina, Jaqueline e Marta, e a atacante Cristiane entraram.

Vitória de virada

Antes de Brasil e Canadá duelarem no Mercedez-Bens Stadium, em Atlanta, os Estados Unidos venceram o Japão, de virada. As japonesas abriram o placar no primeiro minuto de jogo com a atacante Kiko Seike. As donas da casa empataram ainda na etapa inicial com a meio-campista Jaedyn Shaw. Na reta final do segundo tempo, a camisa 10 e capitã Lindsey Horan, de pênalti, deu números finais ao confronto. As partidas finais acontecerão em Columbus: terceiro lugar às 17h, e a final será às 20h (sujeito a alterações).

Regulamento e história

O formato de disputa da SheBelieves Cup é inédito, diferente das oito edições anteriores. Até o ano passado, as quatro equipes participantes jogavam entre si em turno único e o campeão era aquele que somasse a maior quantidade de pontos. Em 2024, o torneio iniciou nas semifinais, com os vitoriosos duelando na decisão e os derrotados na briga pelo terceiro lugar. Sendo assim, cada time fará somente duas partidas.