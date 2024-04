Brasil encerra participação no Campeonato das Américas Carabina e Pistola

Na tarde deste sábado (06), foi a final de carabina deitado 50m com o brasileiro Cassio Rippel. O Campeonato das Américas de Carabina e Pistola está sendo realizado em Buenos Aires, Argentina. O atirador esportivo do Brasil finalizou a competição em sétimo lugar, com o total de 617.5 pontos. Sendo assim, o Brasil garantiu somente a vaga da Geovana Meyer na competição.

Final carabina deitado 50m

Cassio Rippel conseguiu boas notas durante as séries, nas três primeiras o brasileiro fez 102.3,103.7 e 103.4. Em seguida, fechou a segunda rodada com 100.8. A sua melhor pontuação na tarde deste sábado foi na quinta série ao conseguir 105.4 Para finalizar, Cassio fechou a sexta rodada com 101.9. Portanto, ao somar os pontos, o atirador esportivo do Brasil ficou com 617.5 e fechou a participação em sétimo lugar.