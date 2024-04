Ana Patrícia e Duda disputam mais uma decisão em Saquarema

Finalistas da chave masculina

No masculino, a final do Top 16 da etapa de Saquarema do Circuito Brasileiro de vôlei de praia será com Pedro e Gabriel Santiago, de um lado, e Evandro e Arthur Lanci, do outro. Nos duelos do dia, Pedro/Gabriel Santiago venceu nas quartas de final a dupla formada por Igor e Moisés (21/15 e 24/22) e, em seguida, na semifinal, o duelo composto por Felipe Cavazin e Gabriel (23/21 e 21/19). Já a parceria Evandro/Arthur Lanci entrou entre os quatro melhores do torneio batendo Saymo e Matheuszinho (21/17 e 21/14) e alcançou a disputa pelo título ganhando de Arthur e Adrielson (21/12 e 25/23).

Entre os homens, o destaque da etapa de Saquarema foi ausência de André e George. Os melhores brasileiros do ranking mundial de vôlei de praia, ocupando a quinta posição, não estão participando da competição. Evandro e Arthur Lanci, nonos melhores do mundo, disputam esse campeonato como 1º cabeça de chave. A decisão masculina está prevista para 10h50, logo após a disputa do título feminina entre Ana Patrícia/Duda e Thamela/Elize.