Yaras estreiam com derrotas no Circuito Mundial de Hong Kong

Os jogos

No primeiro jogo do dia, as Yaras enfrentaram a França. A seleção brasileira começou bem, e marcou o primeiro try da partida com Bianca Silva. Porém, a equipe francesa reagiu e virou a partida em 14 a 5. No segundo tempo, o Brasil até voltou à frente do placar com mais um try de Bianca e outro de Thalia Costa, mas não conseguiu sustentar a vantagem. Derrota por 28 a 17.

No segundo confronto, as Yaras enfrentaram a Nova Zelândia, atual campeã olímpica. No primeiro tempo, as neozelandesas conseguiram 12 pontos com dois tries e duas conversões. Na segunda metade do jogo, a Nova Zelândia conseguiu mais 21 pontos para vencer o jogo por 33 a 7. Por fim, os pontos brasileiros foram marcados por Milena Silva (try) e Raquel Kochhann (conversão).

As Yaras voltam a jogar, neste sábado (6), diante da Grã-Bretanha. Além disso, a partida define a terceira colocação do Grupo A e, provavelmente, a classificação para as quartas de final do Circuito Mundial de Hong Kong.