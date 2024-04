Takahashi/Teodoro perde nas quartas do WTT de Varazdin

Com as eliminações de hoje, Giulia Takahashi e Guilherme Teodoro se despedem do WTT Feeder de Varazdin. Os brasileiros fizeram uma grande campanha no torneio, e se mantiveram na 55ª colocação do ranking mundial em duplas mistas. Próximos confrontos Classificados para as semifinais do torneio, Chun Ting Wong e Hoi Kem Doo (7º) enfrentam a dupla de Singapura Xin Ru Wong e Yew En Koen Pang, número 32 do ranking mundial. Por outro lado, a Tatiana Kukulkova, enfrenta a romena Adina Diaconu, número 48 do ranking, pelas oitavas de final. Além disso, as partidas acontecem ainda nesta sexta-feira (5)