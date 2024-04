Superliga Masculina: América e Montes Claros encerram parceria

O Montes Claros Vôlei e o América encerraram sua parceria após cinco temporadas na Superliga Masculina de vôlei. O anúncio do término foi feito nesta sexta-feira (5), via comunicado nas redes da equipe.

A equipe de Norte de Minas Gerais disputou de forma consecutiva dez temporadas na elite do voleibol nacional. Firmada em 2019, a parceria com o América visava ampliar a visibilidade dos parceiros e atrair novos patrocinadores e torcedores. Após cinco anos de colaboração, ambas as partes decidiram não dar continuidade ao acordo.

"Vestimos com orgulho as cores do América, agradecemos a Instituição, seus torcedores e dirigentes [..]. Voltamos a nossa identidade e essência em prol da representação do povo norte-mineiro no cenário nacional, com uma vontade ainda maior em buscar resultados e na retomada a elite do voleibol brasileiro.", destacou Andrey Souza, gestor do Montes Claros Vôlei, em trecho do comunicado.