Sesi Bauru vence tie-break e segue vivo nos playoffs da Superliga

O Sesi Bauru segue vivo na Superliga Masculina de vôlei. Após perder a primeira partida da série de quartas para o Araguari como mandante, a equipe bauruense devolveu a derrota sofrida em Minas Gerais. Em duelo equilibrado, o time paulista abriu 2 a 0, sofreu o empate e buscou a vitória no tie-break para forçar o terceiro jogo com 3 sets a 2 (26/24, 25/18 e 23/25, 23/25 e 15/13).

O destaque individual do Sesi Bauru ficou novamente com Darlan Souza. Depois de duas parciais mais apagadas, muito por conta da tática escolhida e que deu certo nos dois primeiros sets, o oposto teve sua melhor fase na partida durante o tie-break. Na parcial decisiva, ele só errou um saque e virou todas as bolas em que foi acionado para garantir a vitória.

Com o triunfo do Sesi Bauru, a definição do classificado para as semifinais da Superliga Masculina de vôlei vai para o terceiro confronto. Dessa forma, a partida decisiva entre Sesi e Araguari volta para a Arena Paulo Skaf na próxima quarta-feira (10), às 18h30.