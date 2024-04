Santos derrota o Inter e estreia com vitória no Brasileiro Sub-20

Vitória do Peixe! Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Santos visitou o Internacional, superou o adversário por 3 a 2 e estreou com um resultado positivo na competição nacional. Mais tarde, no Estádio Parque São Jorge, o Fortaleza surpreendeu o Corinthians e também iniciou com uma vitória no torneio.

Os autores dos gols da vitória do Santos foram Enzo Monteiro, Felipe Laurindo e Mateus Xavier. Já no Colorado, o capitão João Dalla Corte e o atacante Pedro Henrique balançaram às redes a favor do clube gaúcho. Agora, com o triunfo, o Peixe se juntou à Atlético Goianiense, Cruzeiro, Fortaleza, Goiás, Grêmio e Palmeiras como as equipes que se saíram vitorias na rodada de abertura do Brasileiro Sub-20.

Sobre o confronto

No começo da partida, o Internacional teve a primeira oportunidade clara com o centroavante Ricardo Mathias, que acertou o travessão em uma finalização dentro da área. Porém, aos 10 minutos, foi o Santos quem abriu o placar, com uma cobrança de pênalti batida pelo atacante Felipe Laurindo. Mais tarde, a equipe paulista ampliou com o centroavante boliviano Enzo Monteiro. Depois do chute do meia Miguelito (também da Bolívia), a bola bateu no travessão e sobrou para Enzo deixar o seu.