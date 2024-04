Romboli e Zormann levam a virada e param na semi em Houston

Na disputa da chave de duplas do ATP 250 de Houston, nos Estados Unidos, os brasileiros Fernando Romboli e Marcelo Zormann sofreram uma virada e caíram na fase de semifinal do torneio. Com o resultado obtido, ambos os tenistas do Brasil irão ganhar algumas posições no ranking da ATP.

No duelo decisivo, Romboli e Zormann perderam para o estadunidense William Blumberg e para o australiano John Peers, em jogo que acabou no placar de 2 a 1 (6/7 [3/7], 6/3 e 10/3). A dupla vencedora começou a partida emplacando dois breaks na sequência e colocando 4 a 0 de vantagem. Porém, os brasileiros repetiram o feito e deixaram tudo em igual no 4 a 4. Já no tie-break, eles mostram um bom nível e fecharam a parcial ao seu favor. Logo depois, após um início equilibrado, William e John alcançaram uma quebra no oitavo game e venceram o segundo set por 6 a 3. Dessa forma, eles levaram a disputa para a decisão do tie-break, onde quem chegasse na marca de 10 pontos primeiros iria vencer o confronto. Com uma atuação irretocável, o estadunidense e o australiano sacramentaram sua classificação em Houston com um triunfo por 10 a 3.