Minas derrota o Pato Basquete e vence pela 26ª vez no NBB

Em partida válida pela temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB), o Minas Tênis Clube superou o Pato Basquete pelo placar de 77 a 69. O resultado representou o 26º triunfo da equipe de Belo Horizonte na liga nacional, onde ocupa o terceiro lugar na classificação geral. Em São Paulo, o Paulistano também venceu seu confronto na noite desta sexta-feira (5).

O principal pontuador do Minas foi o argentino Luciano "Chuzito" González, que terminou com 18 pontos, além de seis assistências e dois rebotes. Outro que se destacou foi o pivô Paranhos, autor de 17 pontos e cinco rebotes. Já do lado do Pato, o estadunidense Nathaniel Barnes liderou o ataque do time paranaense e anotou 15 pontos e quatro assistências. Terceiro colocado no NBB, o Minas possui 26 triunfos em 34 partidas disputadas. O clube retornará às quadras na próxima quarta-feira (10), às 20h, para encarar o Caxias do Sul. Depois, os mineiros encerrarão sua participação na temporada regular contra o União Corinthians, de Santa Cruz do Sul-RS. O Pato Basquete, por sua vez, está em 12º na tabela geral e enfrentará os meus rivais nas últimas rodadas do torneio.