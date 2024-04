Marcelo Demoliner cai nas quartas de final em Estoril

Na manhã desta sexta-feira (5), Marcelo Demoliner voltou às quadras para a disputa das quartas de final do ATP 250 de Estoril, em Portugal. Jogando ao lado do holandês Sem Verbeek, o brasileiro foi derrotado pelo austríaco Sam Weissborn e o monegasco Romain Arneodo por 2 sets a 0. Além disso, Demoliner defendia os 250 pontos conquistados no ATP de Marrakech, no ano passado.

O jogo

Com duas parciais de 6/4, a partida se mostrou bastante equilibrada, e foi definida logo nos primeiros games disputados. No primeiro set, Weissborn/Arneodo começou quebrando os dois primeiros saques de Demoliner/Verbeek e abriu 3/0 no placar. O brasileiro e o holandês ainda conseguiram devolver uma quebra e encostar no placar, porém não foi o suficiente para evitar a derrota.

Do mesmo modo, o segundo set também começou com uma quebra de saque feita por Weissborn/Arneodo. Desta vez, a dupla vencedora não concedeu nenhuma chance de break-point, e fechou a partida em outro 6/4.