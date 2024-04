LBF 2024 tem recorde de mulheres no quadro de arbitragem

A temporada 2024 da Liga de Basquete Feminino (LBF) tem quebrado diversos recordes. Além do maior número de clubes na disputa pelo título da história (11), e das diversas estatísticas batidas nos 39 jogos de março, a temporada também faz história no número de mulheres comandando a arbitragem das partidas.

São 26 árbitras relacionadas para a temporada - um aumento de 116% em comparação com 2023, quando haviam 12 árbitras no quadro oficial. Dezessete delas já atuaram neste primeiro turno e os números mostram que elas também vêm ganhando mais espaço, com um aumento em torno de 40% nas escalas desta temporada.

"Elas estão cada vez mais preparadas e conquistando seu espaço com personalidade, preparo e talento", afirma Carlos Renato dos Santos, o Renatinho, coordenador de arbitragem da LBF e árbitro de duas finais olímpicas.