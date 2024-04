Kamilla se machuca, volta para o jogo e avança à final da NCAA

Recuperada, Kamilla participou do terceiro quarto alucinante do South Carolina. Investindo nos arremessos de fora, a equipe da brasileira aumentou a vantagem de 1 ponto para 23 em apenas 10 minutos da parcial. Com o jogo definido, a pivô foi poupada do último período visando a final do próximo domingo (7). Apesar disso, ela ainda fechou o jogo com um duplo-duplo, anotando 22 pontos, 11 rebotes e 2 bloqueios.

Final e despedida da universidade

O South Carolina aguarda a definição de seu adversário na final da NCAA. A equipe deve ter pela frente o vencedor do confronto entre Iowa e Uconn, que acontece ainda nesta sexta-feira. A final deve marcar a despedida de Kamilla Cardoso do basquete universitário.

No início da semana, ela se declarou para o Draft da WNBA deste ano. Sendo os dos principais destaque da temporada até agora invicta do South Carolina da NCAA, Kamilla pode apareceu em um das primeiras escolhas. Com isso, vai se tornar a terceira brasileira na elite do basquete feminino profissional, que já conta com Damiris Dantas e Stephanie Soares.