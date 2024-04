João Lucas Reis avança para a semifinal em Florianópolis

Derrota no detalhe

Antes, Orlando Luz disputou o clássico 'Brasil x Argentina' contra o hermano Camilo Carabelli, 106º do ranking da ATP. O duelo, que durou 2h10, foi recheado de emoções e reviravoltas, mas terminou com a vitória do argentino por 2 a 1, com parciais de 1/6, 7/5 e 6/4.

O tenista brasileiro começou embalado, quebrando o primeiro saque adversário e abrindo 3/0 no placar. Orlando ainda venceu mais um saque do argentino, e conseguiu fechar o primeiro set em 6/1 com bastante tranquilidade. Todavia, como todo bom hermano, Carabelli não deu os braços a torcer, e manteve a raça para voltar na partida.

O segundo set foi muito mais equilibrado, porém, o argentino conseguiu quebrar o saque no último game disputado, e fechou em 7/5. Por fim, o último e decisivo set deixou um gostinho amargo na derrota brasileira. Com parcial de 4/5 e sem quebras, Orlando Luz sacava para empatar a partida. No entanto, no 30/30, o tenista brasileiro sofreu um golpe de vista e não rebateu uma bola que triscou na linha de fundo. Carabelli aproveitou a vantagem e sacramentou a vitória em 6/4.

Próximo confronto

Valendo vaga na grande final do Challenger de Florianópolis, João Lucas Reis enfrenta, justamente, Camilo Carabelli. Assim, o brasileiro busca, neste sábado (6), vingar a derrota sofrida pelo compatriota Orlando Luz.