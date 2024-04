Ituano vira no fim e quebra invencibilidade do Sampaio na LBF

O Sampaio Basquete conheceu seu primeiro revés na atual temporada da LBF (Liga de Basquete Feminino). Iniciando sua "turnê" de jogos pelo Sudeste, a equipe maranhense tomou uma virada do Ituano no último minuto e perdeu por 74 a 73. Em outro jogo da rodada, o Santo André bateu o Corinthians em um jogaço.

Apesar de perder o primeiro quarto por apenas um ponto, o Sampaio dominou as duas parciais seguintes. Único time que tinha 100% na temporada conseguiu a virada e foi para o quarto período com uma vantagem de 8 pontos. As donas da casa reagiram na última parcial e faltando 58 segundos para o estouro do cronômetro, Patty Teixeira fez a cesta da virada em Itu. As maranhenses até tiveram outras duas posses, mas desperdiçaram ambas as chances.

Autora da última cesta da partida, Patty Teixeira foi a cestinha do jogo com 19 pontos. Contudo, o grande destaque da vitória ituana ficou com Gabriela Guimarães, que anotou 18 pontos e pegou incríveis 17 rebotes, sendo 14 deles defensivos. A camisa 13 do Ituano ainda deu 4 assistências para fechar com 29 em eficiência.