Hugo Calderano amplia alcance da metodologia assinada por ele

Hugo Calderano é o responsável pelo melhor resultado da história do Brasil no tênis de mesa em Jogos Olímpicos. Em Tóquio-2020, o mesatenista chegou às quartas de final e vai disputar em Paris-2024 a sua terceira Olimpíada da carreira. E ele assina um método de treinamento criado com a meta de contribuir na popularização da modalidade: a Metodologia Hugo Calderano by FitPong (MHC). E, neste sábado (6), a partir das 9h, acontece o lançamento da parceria com o Colégio Eleva Brasília, na capital federal.

"Os alunos terão aulas de tênis de mesa dinâmicas, criativas e desafiadoras. Um dos sete princípios da minha metodologia que eles vão vivenciar é o experimentar para se diferenciar. E nele os alunos são estimulados a testar e criar novas técnicas e táticas", destaca Hugo Calderano. O mesatenista colaborou diretamente no desenvolvimento da metodologia. E fez isso para que as aulas reunissem os aspectos que ele mais valoriza em seus treinos, como liberdade e criatividade.

O lançamento da Metodologia Hugo Calderano By FitPong ocorrerá no evento Open Day, dia que a Escola Eleva Brasília possibilita pais e familiares a conhecerem o colégio. Os presentes ao encontro terão a chance de se divertir com desafios, brincadeiras e atividades de tênis de mesa. Além disso, eles poderão conhecer mais sobre a MHC, que dá mais um passo importante para ampliar o seu alcance usando o esporte como ferramenta educacional.