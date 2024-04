Geovana Meyer para no quali da carabina 10m em Buenos Aires

Briga por vaga olímpica

O Campeonato das Américas de Carabina e Pistola premia o campeão de cada prova com uma vaga olímpica. Caso quem conquiste a medalha de ouro já esteja classificado ou seu país tenha ultrapassado a cota de dois atletas com vaga, o melhor atleta sem vaga leva a classificação.

Um desses casos aconteceu com Geovana, que faturou a prata na carabina de 3 posições. Na prova desta sexta-feira, somente duas das oito atletas que avançaram para final da carabina de ar 10m não estavam elegíveis para vaga olímpica. Ambas são dos Estados Unidos, que já possui duas representantes classificadas.