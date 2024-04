Gabriela e Vinícius vencem os 100m rasos do Troféu Adhemar

Campeã na quarta prova de 2023

Gabriela Mourão foi campeã dos 100m com 11s46 (-0.8). Ela gostou da corrida em sua quarta prova na temporada. O tempo foi bem próximo de sua melhor marca da carreira, 11s27 feito no ano passado. As medalhas de prata e bronze terminaram nas mãos de duas atletas do Praia Clube/Exército/Futel-MG. Suellen Silva de Sant Anna fez 11s56 e terminou com vice, enquanto Bárbara Leôncio, com 11s68, completou o pódio.

"Sai bem, fiz uma prova consciente, mas dá para melhorar a chegada. O importante é se sentir em constante evolução porque o meu objetivo é estar na Olimpíada, fazer o índice na prova individual e compor o revezamento", disse Gabriela.

Seleção do Ibero-Americano

A seleção brasileira que vai disputar o Ibero-Americano de Cuiabá, no Mato Grosso, em maio, será definida após o Troféu Adhemar Ferreira da Silva. Serão convocados os dois primeiros colocados de cada prova no ranking brasileiro, entre de julho de 2023 a 7 de abril, data do último dia da competição em Bragança.

Na etapa da manhã do Troféu Adhemar Ferreira da Silva, Simone Ponte Ferraz (APA/SECEL Jaraguá do Sul-SC) venceu os 3.000m com obstáculos com 10min08s08. A atleta, que ficou 31 dias treinando na altitude de Paipa, na Colômbia, queria sentir como está a sua preparação. "Foi bom competir para tirar a ansiedade do início da temporada, treinar as passagens dos obstáculos e me sentir mais à vontade na prova", disse Simone.