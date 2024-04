Duda Amorim disputa eleição para o Conselho de Ética do COB

Quem pensa que vida de atleta aposentado é moleza, está enganado! Pelo menos é o que acontece com Duda Amorim, que deixou o handebol em 2022, mas que têm assumido diversas atividades em seu pós carreira. Além de ser mãe há 11 meses da pequena Idalina, hoje ela tem uma empresa de agenciamento de atletas, faz parte do Comitê Diretor da Declaração dos Atletas do COI, é assistente técnica da seleção da Macedônia e agora será candidata a uma vaga no Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil (COB), cuja eleição acontece no dia 9 de abril.

"É um conselho que tem muita credibilidade na comunidade esportiva e é uma área interessante para qualquer pessoa, desde atleta, treinador, confederação... Acho a área da ética e da governança muito importante e a gente precisa. Então, principalmente por isso acabei topando esse desafio. Me preparei muito para essa transição de carreira para quando aparecesse uma oportunidade eu me sentisse pronta. Então, eu espero que dê muito certo porque eu gostaria mesmo de fazer parte do Conselho", afirma Duda Amorim, que deixou a posição que ocupava desde 2016 no Comitê de Atletas do COB (CACOB) para disputar a eleição. Duda Amorim concorre a vaga aberta em setembro de 2023 A campeã do mundo de handebol em 2013 vai concorrer à vaga deixada em aberto por Ney Bello, conselheiro que deixou o cargo em setembro de 2023. "É só para completar o ciclo até os Jogos Olímpicos de Inverno (de 2026). Então, seriam, se eu entrar, dois anos e pouquinho de mandato"., explica a ex-atleta.