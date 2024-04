Brasileiros não avançam na carabina de ar 10m na Argentina

Os brasileiros Victor Barros e Cassio Rippel não avançaram à final da carabina de ar 10m no Campeonato das Américas de Carabina e Pistola (tiro esportivo), em Buenos Aires, na Argentina, nesta sexta-feira (05). Eles ficaram em 15º e em 22º lugar na qualificatória, respectivamente, e acabaram eliminados. Mais tarde, Geovana Meyer competirá na disputa feminina.

Um total de 28 atletas participaram da qualificatória masculina da carabina de ar 10m. Cada um deles realizou seis séries de dez disparos, sendo que os oito primeiros colocados na pontuação agregada se garantiram na final. Victor Barros terminou em 15º lugar, com 617.9 pontos, enquanto Cassio Rippel foi o 22º, com 613.6 pontos.

O líder da qualificatória foi o estadunidense Timothy Sherry, com 630.5 pontos, enquanto o último classificado à final foi o argentino Alexis Eberhardt, com 623.3 pontos. Victor, portanto, ficou a 5.4 pontos de se garantir na final. A final terá três atletas da Argentina, três dos Estados Unidos e dois do México.