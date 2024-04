Brasil vai sediar Copa América de rúgbi em cadeira de rodas

Esta será a primeira vez que o Brasil receberá a Copa América de rúgbi em cadeira de rodas. A competição reúne as oito principais seleções do continente americano, que duelam pelo título e por duas vagas no Campeonato Mundial da modalidade de 2026. A última edição do torneio ocorreu em 2022, na Colômbia, onde o Brasil conquistou a medalha de bronze.

No final de 2023, o Centro de Treinamento Paralímpico recebeu a visita de Juan Foa, Gerente Regional das Américas da WWR, que teve a companhia de Mateus Campana, vice-presidente administrativo da ABRC. Foa vistoriou as instalações brasileiras e teceu elogios ao espaço gerido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e que é a casa da seleção brasileira.

"Me pareceram muito boas as instalações do Centro Paralímpico. Ter a hospedagem e as instalações esportivas em um mesmo lugar facilita a fluidez no cronograma de um torneio. A hotelaria 100% acessível é muito boa e as instalações esportivas também, de acordo com um evento internacional", declarou Foa.