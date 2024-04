Brasil vai brigar pelo bronze na Copa Tango de futebol de cegos

A Seleção Brasileira sub-23 de futebol de cegos empatou em 0 a 0 com a equipe juvenil da Argentina, resultado que não classificou o país à final da Copa Tango. Com dois pontos somados em três jogos, o Brasil ficou em terceiro na classificação geral, atrás justamente do time sub-23 rival, que vai encarar na decisão pelo título a "Argentina A". Por outro lado, os brasileiros brigarão pela medalha de bronze, diante da Argentina B, neste sábado (6), às 9h.

No duelo desta sexta, o Brasil precisava da vitória para chegar à decisão. Com Lucas Caetano lesionado, o treinador mandou a campo o goleiro Gean Patrick, além de Paulinho, Rayan, Carlinhos e Anael. Os visitantes, que haviam derrotado este mesmo time sub-23 da Argentina na final do Parapan de Jovens de Bogotá-2023, tiveram a melhor chance do jogo em chute de Anael que tocou as duas traves do goleiro e não entrou. O Brasil mandou para Buenos Aires uma equipe jovem, com o objetivo de dar rodagem aos garotos e poupar a equipe adulta. O elenco principal segue concentrado em uma preparação voltada aos Jogos Paralímpicos de Paris-2024, onde buscará o hexacampeonato. Até o momento, os brasileiros são os únicos campeões desde a inserção da modalidade no programa paralímpico, em Atenas-2004.