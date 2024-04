Brasil fecha Princesa Sofía sem ir às regatas das medalhas

Bicampeãs olímpicas ficam abaixo

As bicampeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze terminaram a competição na 24ª colocação da classe 49er FX, com 178 pontos perdidos, depois de ficarem acima do top-18 em seis das oito regatas da flotilha de ouro. As líderes do evento foram as italianas Jana Germani/Giorgia Bertuzzi, com 73 pontos perdidos, enquanto as últimas classificadas à regata das medalhas foram as estadunidenses Stephanie Roble/Margaret Shea, com 121 pontos perdidos.

Martine e Kahena são tricampeãs do Troféu Princesa Sofía de vela, com conquistas obtidas em 2014, 2019 e 2023. Elas são, portanto, as atuais campeãs. Esta foi a pior colocação da dupla desde 2016, quando elas tiveram problemas a partir da sétima regata e terminaram na 25ª posição. Meses depois do ocorrido, elas foram medalhistas de ouro na Rio-2016. Em 2021, ano do ouro em Tóquio-2020, a edição do Troféu Princesa Sofía não foi realizado.

Briga por vaga olímpica

Até aqui, o Brasil possui três barcos já assegurados na disputa da vela dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Bruno Lobo e Martine Grael/Kahena Kunze são dois deles. O terceiro é Mateus Isaac, na iQFoil. Ele encerrou o Troféu Princesa Sofía na 24ª colocação, com 105 pontos perdidos após dez regatas. O último classificado à série de medalhas teve 60 pontos. Por outro lado, o outro brasileiro na prova, Guilherme Plentz foi o 89º, com 225 pontos.

Pelas classes que buscavam índice técnico para convocação olímpica, João Siemsen e Marina Arndt terminaram em 21º lugar na Nacra17, com 259 pontos perdidos. Henrique Haddad e Isabel Swan foram os 26º colocados na 470, com 122 pontos perdidos em nove regatas. Gabriella Kidd foi a 52ª na ILCA 6, com 294 pontos (dez regatas), enquanto Bruno Fontes foi o 45º na ILCA 7, com 240 pontos (dez regatas).