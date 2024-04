Brasil é convocado para a Copa do Mundo de tênis em CR, na Turquia

O Time Brasil está definido para a Copa do Mundo de tênis em cadeira de rodas. Nesta sexta-feira (5), os capitães Raphael Oliveira (Masculino Open), Lazaro Herculano (Feminino Open), Vinícius Cyrillo (Quad) e Leonardo Oliveira (Júnior) divulgaram a convocação dos atletas que disputarão a competição em Antália, na Turquia, entre os dias 7 e 12 de maio. Este será o sétimo ano consecutivo que o Brasil marca presença em todas as categorias.

Ao todo, foram convocados 12 jogadores para a competição, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Departamento de Tênis em Cadeira de Rodas da Confederação Brasileira de Tênis (CBT). Além disso, os tenistas terão o acompanhamento de dois fisioterapeutas: Elora dos Santos e Roberto Bretas. Pelo sistema de disputa, a Copa do Mundo acontecerá em confrontos entre os países, compostos por três jogos: duas partidas de simples e uma duplas. O vencedor do confronto é o país que obtiver pelo menos duas vitórias no embate. As equipes no masculino, feminino e quad já estavam previamente classificadas para o torneio. Por fim, o time júnior disputa a competição por meio de um wild card (convite).