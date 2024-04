Bia Ferreira visa cinturão profissional e ouro olímpico no mesmo ano

"Teve uma oportunidade de um cinturão vago da Katie Taylor, que abandonou a categoria sendo dona das quatro entidades. A Bia era terceira do ranking. Ela fez uma proposta para a primeira do ranking, que não aceitou o desafio porque tinha uma luta marcada de prosseguimento de carreira. Depois, a segunda do ranking já estava disputando cinturão de outra organização. Então, não teve interesse de fazer essa luta com a Bia. Então, a Bia desafiou a quarta, que não quis lutar porque já tinha perdido pra ela quatro vezes no olímpico. E a quinta, que é uma argentina, aceitou o desafio", explica Mateus Alves. "Peguei adversárias difíceis, já experientes e vi que eu não estava tão longe daquilo ali. Então, comecei a acreditar mais e mais, fui nesse foco e tudo está acontecendo", completa Bia Ferreira.

O desafio, entretanto, é que será a primeira vez na vida que Bia Ferreira terá pela frente uma luta de dez rounds. "O boxe olímpico são três rounds de três minutos e dificilmente tem nocaute. O profissional são dez rounds de dois minutos na disputa de cinturão feminino e buscamos muito mais o golpe de força, o golpe mais encaixado, que é realmente mais para machucar o adversário", explica Mateus Alves.

"Requer um pouco mais de paciência, de segurar um pouco mais a adrenalina. É um pouco mais de toque, mas muita surpresa. E quando as surpresas acontecem é quando pode acontecer um nocaute. O proteção da luva (em comparação com o boxe olímpico) é muito pequena e os golpes são muito fortes. Então, você tem que ficar sempre muito esperto. Não tem muito tempo para bobear. Mas ao mesmo tempo, você tem que ir na maciota. É um xadrez mais profissional", brinca.

Histórico no profissional

E nesse xadrez, Bia tem se dado bem. Em sua luta de estreia no profissional, contra a brasileira Taynna Cardoso, ela ganhou por pontos, mas derrubou a adversária duas vezes. Uma no primeiro round e outra no terceiro. Contra a americana Carisse Brown, o castigo foi grande logo no primeiro assalto e a rival só não caiu porque as cordas seguraram, mas o árbitro abriu contagem. No segundo round, não teve jeito. Bia derrubou ela mais uma vez. A luta continuou e a surra também. Quando Brown cambaleou de novo, a luta foi encerrada por nocaute técnico. Na terceira luta, Bia precisou lutar oito rounds. Foi a luta mais longa que fez. A brasileira venceu por pontos a mexicana Karla Zamora, única que ficou de pé até o final, mas que terminou a luta toda ensanguentada.

No último combate, entretanto, diante de Destiny Jones, dos Estados Unidos, Bia sangrou pela primeira vez, mas quem pagou o pato foi a adversária. "Foi o meu primeiro corte, mas não me desesperou. Acho que me deu mais adrenalina. Só que eu escutava o barulho do sangue batendo no ringue", conta a boxeadora, que revela qual foi seu raciocínio: "Machuquei, cortei... Então, estou perdendo? Pera aí que vou te matar. E aí você vai com mais raiva. Aí eu consegui dar o nocaute nela no sétimo round. Foi uma mão que eu vinha treinando e que na hora eu consegui aplicar. Não foi muito pensado, mas eu vi a possibilidade e deu super certo", comemora.